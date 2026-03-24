Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti: Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 şüpheli tutuklandı
Ümraniye’de Kars36 Spor futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı’nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan’ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Kars36 Spor Kulübü futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen adli soruşturmada aralarında kamuoyunun tanıdığı isimlerin de bulunduğu şüpheliler hakim karşısına çıktı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan'ın da aralarında yer aldığı 7 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.
Cinayet, Ümraniye'de Kubilay Kaan Kundakçı'nın, rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak amacıyla düzenlenen bir görüşmeye katılmasıyla meydana geldi. Kundakçı, bu görüşme esnasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden genç futbolcunun cenazesi, dün memleketi Sakarya'da toprağa verildi.
POLİS 10 ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI
Olayın aydınlatılması amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlatan polis ekipleri, cinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen ve aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, annesi ile türkücü İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu toplam 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan şüphelilerden şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişi, sabah saatlerinde Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerden B.K., savcılık ifadesinin ardından herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmaksızın serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Z.K. ve A.Ö. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kundakçı cinayetine ilişkin adli soruşturma sürüyor.