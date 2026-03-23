Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti: Aleyna Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
Ümraniye'de rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak için katıldığı görüşmede silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Kars36 Spor futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturmasında, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
BARIŞMA GÖRÜŞMESİNDE SİLAHLI SALDIRI
Olay, Ümraniye'de tarafların bir araya geldiği bir görüşme sırasında meydana geldi.
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun aralarındaki anlaşmazlığı çözmek ve tarafları barıştırmak amacıyla buluşmaya katıldı.
Görüşme esnasında düzenlenen silahlı saldırıda vurulan Kundakçı, hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden futbolcunun cenazesi, memleketi Sakarya'ya götürülerek dün toprağa verildi.
10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 8 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Yapılan ilk işlemlerde, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, annesi ve türkücü İzzet Yıldızhan'ın da aralarında yer aldığı toplam on şüpheli gözaltına alındı.
Emniyette ifade işlemleri biten şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında olduğu sekiz kişi, adli sürecin devamı için Kartal Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.