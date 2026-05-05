Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında İzzet Yıldızhan'a tahliye

ÜNLÜ İSİMLER 22 HAZİRAN'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Cinayet dosyası kapsamında yürütülen soruşturmanın tamamlanıp hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle duruşma takvimi de netleşti. Aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun da yer aldığı sanıklar, 22 Haziran'da İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak. Cezaevinden çıkan İzzet Yıldızhan da bu tarihte başlayacak dava sürecinde tutuksuz sanık sıfatıyla yer alacak.