Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında İzzet Yıldızhan'a tahliye
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan türkücü İzzet Yıldızhan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İddianamenin kabul edildiği davanın ilk duruşması 22 Haziran'da görülecek.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 19 Mart 2026 tarihinde meydana gelen silahlı saldırıda, 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı vurularak yaşamını yitirmişti.
Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre kanlı olay, rapçi Vahap Canbay ile eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu arasında süregelen bir husumetten kaynaklandı.
ÇAKARLI LÜKS ARAÇLARLA GELDİLER
Taraflar arasındaki anlaşmazlığı gidermek amacıyla arabuluculuk görevini üstlenen Kundakçı, olay günü Vahap Canbay ile birlikte bir aracın içinde beklemeye başladı. Bu esnada olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler, ikilinin bulunduğu araca yönelik saldırı eylemini gerçekleştirdi.
İddiaya göre, Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni erkek arkadaşı olan Alaattin Kadayıfçıoğlu aracından inerek doğrudan Vahap Canbay'ı hedef aldı ve ateş açtı. Ancak silahtan çıkan kurşunlar Canbay yerine araçta bulunan Kubilay Kaan Kundakçı'ya isabet etti. Ağır yaralanan genç futbolcu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Cinayetin hemen ardından başlatılan geniş çaplı operasyonlar kapsamında, olayla bağlantısı olduğu öne sürülen türkücü İzzet Yıldızhan da gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturması kapsamında tutuklu bulunan türkücü İzzet Yıldızhan hakkında tahliye kararı verdi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının itirazını ve dosyadaki mevcut delil durumunu inceleyerek Yıldızhan'ın "yurt dışına çıkış yasağı" uygulanarak tutuksuz yargılanmasına hükmetti.
ÜNLÜ İSİMLER 22 HAZİRAN'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Cinayet dosyası kapsamında yürütülen soruşturmanın tamamlanıp hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle duruşma takvimi de netleşti. Aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun da yer aldığı sanıklar, 22 Haziran'da İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak. Cezaevinden çıkan İzzet Yıldızhan da bu tarihte başlayacak dava sürecinde tutuksuz sanık sıfatıyla yer alacak.