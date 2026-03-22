Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti: Şarkıcı İzzet Yıldızhan gözaltına alındı

İstanbul Ümraniye’de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı artıyor. Soruşturmada şarkıcı İzzet Yıldızhan’ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti: Şarkıcı İzzet Yıldızhan gözaltına alındı
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı arttı.

Rapçi Canbay’ın da bulunduğu araca yönelik düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Soruşturma kapsamında, Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi de yer aldı.

Daha sonra Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu da gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı.

İzzet Yıldızhan’ın olayla bağlantısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: tv100

