Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma! Ünlü isimler hakim karşısında

Türkiye'nin günlerce konuştuğu, magazin ve sanat dünyasından tanınmış isimlerin de sanık sandalyesinde oturduğu davada yargılama süreci resmen başladı.

Sanık Kürsüsündeki Ünlü İsimler Ve İstenen Cezalar

Hazırlanan iddianame kapsamında cinayetin arka planı ve faillerine yönelik ağır ceza talepleri dikkat çekiyor. İlk duruşmada hakim karşısına çıkan Alaattin Kadayıfçıoğlu silahlı saldırıyı gerçekleştiren fail olduğu iddiasıyla "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Rapçi Vahap Canbay'ın eski sevgilisi olan ve olay yerine konum gönderdiği tespit edilen Aleyna Kalaycıoğlu ile annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında "Kasten adam öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası talep ediliyor. Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ise olay sonrasındaki bağlantıları nedeniyle "Suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz olarak yargı önünde hesap veriyor.

Acılı Anneden Adliye Önünde Feryat: "Bir Kadın Yüzünden İnfaz Ettiler"

Duruşmayı takip etmek üzere adliyeye oğlunun fotoğrafının basılı olduğu tişörtle gelen anne Ülker Kundakçı ve baba Cemil Kundakçı'nın feryatları yürekleri dağladı. Oğlunun sadece iki kişi arasında arabuluculuk yapmaya çalışırken hayatını kaybeden masum bir kurban olduğunu belirten acılı anne, adliye önünde şu sözlerle isyan etti:

"Çocuğum aşk üçgeni yüzünden öldü. Ne alacak var ne verecek var... Bir kadının yüzünden çocuk geldi, infaz etti gitti. Kaçma hakkı vermeden kapalı alanda, aracın içinde o silahı nasıl sıkabildin? Abla kardeş gibiyken sen o çocuğun ölüp ölmediğini sormuyorsun da köpeği soruyorsun! Oğlumun akıttığı her kan onların cehennemi olsun. Bana cehennemi yaşattılar."

Arabuluculuk Çabası Facia Getirdi

19 Mart 2026 gecesi Ümraniye Tatlısu Mahallesi'nde meydana gelen trajik olayın detayları sarsıcı bir barışma çabasını işaret ediyor. Rapçi Vahap Canbay (Canbay), ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak amacıyla yakın arkadaşı olan Kars 36 Spor forması giyen amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'dan aracı olmasını istedi.

Tarafların görüşme amacıyla bir araçta beklediği esnada Aleyna Kalaycıoğlu'nun olay yerinin konumunu Alaattin Kadayıfçıoğlu'na gönderdiği iddia edildi. Bu paylaşımın hemen ardından lüks ve çakarlı araçlarla olay yerine gelen şüpheliler, Kundakçı'nın içinde bulunduğu araca yaklaşık 7 saniye süren sert bir yaylım ateşi açtı. Saldırıda ağır yaralanan talihsiz genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.