Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme: Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Ümraniye’de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı kapsamında tutuklanan Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun soruşturma dosyasına giren ifadesi ortaya çıktı.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Alaattin Kadayıfçıoğlu, savcılık sürecinde detaylı ifade verdi. Soruşturma kayıtlarına geçen beyanlarına göre, aylık gelirinin 600 bin Türk Lirası olduğunu ifade eden Kadayıfçıoğlu, tetiği kasten çekmediğini savundu. Şüpheli, olay anını anlatırken, "Ben kesinlikle bilinçli şekilde ateş etmedim. Silah patlayınca şoka girdim” dedi.
Haberler.com'a göre, Kadayıfçıoğlu ifadesinde, silahlı saldırıya giden sürecin nasıl başladığını anlattı. Yaklaşık 2-3 ay önce tanıştığı Aleyna Kalaycıoğlu ile olaydan bir gece önce beraber olduklarını, sabah saatlerinde de aracını Kalaycıoğlu'na verdiğini aktaran şüpheli; akşam saatlerinde ise eşyalarını almak üzere ikilinin birlikte stüdyoya gittiklerini belirtti.
Araç içindeyken, park halindeki başka bir araçtaki şahısları ilk olarak Aleyna Kalaycıoğlu'nun fark ettiğini dile getiren Kadayıfçıoğlu, Kalaycıoğlu'nun bu kişilerin eski sevgilisiyle bağlantılı olabileceğini söylemesi üzerine araçtan indiğini ifade etti. Konuşmak amacıyla park halindeki araca yaklaştığını ve camı tıklattığını söyleyen şüpheli, olayın bu hamlenin ardından fiziksel temasa dönüştüğünü aktardı.
Araçtaki kişinin kapıyı sert bir şekilde açıp kendisini ittiğini iddia eden Kadayıfçıoğlu, yaşanan arbede esnasında karşı tarafın torpido gözünden metal bir cisim aldığını gördüğünü, bu cismin bir silah veya bıçak olabileceğini düşündüğünü belirtti. O esnada sol elinde taşıma ruhsatlı Glock marka tabancasının bulunduğunu beyan eden şüpheli, kendisine hamle yapılması üzerine refleksle elini kaldırdığını ve yaşanan boğuşma sırasında silahın aniden ateş aldığını ileri sürdü.
Olayda hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı ile daha önceden herhangi bir tanışıklığı bulunmadığını söyleyen Kadayıfçıoğlu, aralarında bir husumet olmadığını vurguladı. Şüpheli ayrıca, soruşturmada adı geçen Vahap Canbay ismini de yalnızca sosyal medya üzerinden duyduğunu ifade etti.
Silahın patlamasının ardından olay yerinden Vito marka bir araçla uzaklaştığını aktaran Kadayıfçıoğlu, yaşadığı şok nedeniyle ilk olarak babasına ulaşmaya çalıştığını belirtti. Babasının yurt dışında olması sebebiyle iletişim kuramadığını söyleyen şüpheli, bunun üzerine bir akrabasının yanına gittiğini anlattı. Olayda kullanılan Glock marka tabancanın kendisine ait olduğunu ve taşıma ruhsatının bulunduğunu kabul eden Kadayıfçıoğlu, soruşturma kapsamında farklı bir adreste ele geçirilen ikinci silah ve mermilerin ise kendisine ait olmadığını savundu.
Şüphelinin avukatı da müvekkilinin beyanlarına paralel bir savunma gerçekleştirdi. Avukat, müvekkili Kadayıfçıoğlu'nun olay yerinde yalnızca tarafları sakinleştirmek amacıyla hareket ettiğini, meydana gelen arbede sırasında silahın irade dışı ateş aldığını ve eylemde kasıt bulunmadığını iddia etti.