Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme: Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

Silahın patlamasının ardından olay yerinden Vito marka bir araçla uzaklaştığını aktaran Kadayıfçıoğlu, yaşadığı şok nedeniyle ilk olarak babasına ulaşmaya çalıştığını belirtti. Babasının yurt dışında olması sebebiyle iletişim kuramadığını söyleyen şüpheli, bunun üzerine bir akrabasının yanına gittiğini anlattı. Olayda kullanılan Glock marka tabancanın kendisine ait olduğunu ve taşıma ruhsatının bulunduğunu kabul eden Kadayıfçıoğlu, soruşturma kapsamında farklı bir adreste ele geçirilen ikinci silah ve mermilerin ise kendisine ait olmadığını savundu.

Şüphelinin avukatı da müvekkilinin beyanlarına paralel bir savunma gerçekleştirdi. Avukat, müvekkili Kadayıfçıoğlu'nun olay yerinde yalnızca tarafları sakinleştirmek amacıyla hareket ettiğini, meydana gelen arbede sırasında silahın irade dışı ateş aldığını ve eylemde kasıt bulunmadığını iddia etti.