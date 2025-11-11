Futbolda bahis depremi büyüyor: Necip Uysal suç duyurusunda bulunmak için adliyeye geldi

Futbolda deprem etkisi yaratan bahis soruşturmasında ismi geçen 1024 futbolcudan biri olan Beşiktaşlı Necip Uysal, dün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesinin hemen ardından bu sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi’ne geldi. Uysal’a adliye ziyaretinde avukatları da eşlik etti.

Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya gönderilen tecrübeli futbolcunun, İstanbul Adliyesi'ne suç duyurusunda bulunmak amacıyla geldiği belirtildi. Necip Uysal, kendi rızası dışında şahsi kimlik bilgileri kullanılarak bahis oynandığını öne sürdü. Avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen Uysal, şikayetini resmiyete dökmek üzere savcılık katına çıktı.

1024 FUTBOLCU HAKKINDA TEDBİR KARARI ALINMIŞTI

Sürecin arka planında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak da bilinen geniş çaplı bahis soruşturması yer alıyor. Bu soruşturma kapsamında hareket geçen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Necip Uysal'ın da aralarında bulunduğu toplam 1024 futbolcuyu, tedbirli olarak PFDK'ya sevk etme kararı almıştı.