Futbolda bahis operasyonunda Erden Timur dahil 29 şüpheli için gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda “Futbolda Bahis Soruşturması” olarak bilinen soruşturma kapsamında yeni bir açıklama yaptı. Başsavcılık, MASAK ve yasal bahis sitelerinden elde edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analizleri ve önceki operasyonlarda ele geçen dijital materyallerin incelenmesi sonucu yeni delillere ulaşıldığını duyurdu.

Başsavcılık, önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri kapsamında tutuklanan bir şüpheli ile bağlantılı olduğu ve suç iddialarına ilişkin finansal işlemlerinin bulunduğu değerlendirilen 7 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

26 Ekim 2024 tarihli Kasımpaşa–Samsunspor futbol müsabakasına ilişkin olarak, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynayan 6 şüpheli tespit edildi.

Banka hesap incelemelerinde ise şüpheli finansal işlemleri bulunan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü’nde idareci olarak görev yapan Erden Timur ile ilgili banka hesap incelemelerinde 6222 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanun kapsamında değerlendirme yapıldığı ve bağlantılı finansal işlemler nedeniyle 1 şüpheli olarak yer aldığı ifade edildi.

Soruşturmada, kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynadığı belirlenen 14 futbolcu dahil olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında, İstanbul merkezli 11 farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Başsavcılığın açıklamasında, süreçle ilgili çalışmaların çok yönlü ve titizlikle sürdüğü kaydedildi.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Bahattin Berke Demircan – Futbolcu

Doğukan Çınar – Futbolcu

Ergün Nazlı – Futbolcu

Eyyüp Can Temiz – Futbolcu

Furkan Demir – Futbolcu

Gökhan Payal – Futbolcu

Hamit Bayraktar – Futbolcu

Hüseyin Aybars Tüfekci – Futbolcu

İbrahim Yılmaz – Futbolcu

İlke Tankul – Futbolcu

İsmail Karakaş – Futbolcu

Mert Aktaş – Futbolcu

Mustafa Çeçenoğlu – Futbolcu

Tufan Kelleci – Futbolcu

Erden Timur – İş Adamı

Figen Özkaya – Emekli

Emrah Günaydı – Eski Emniyet Personeli

Burak Söyleyen – Restoran Müdürü

Fatih Kulaksız – Eyüpspor As Başkanı

Ecem Alkaş – Yönetici Asistanı

Ecrin Korkmaz – İşsiz

Esat Bilayak – İşsiz

Mirza Şerifoğlu – Şirket Ortağı

Enes Bartan – Tutuklu

Hakan Çakır – Memur

Serhat Ölmez – Büro İşçisi

Umut Esel – Şirket Ortağı

Buğra Can İmamoğulları – TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü

Burcu Kurt – Prodüksiyon / Müdür Yardımcısı

KASIMPAŞA – SAMSUNSPOR MAÇI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda,

Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen (7) şüpheli,

Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli,

Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen TFF'de görevli (1) şüpheli,

Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen (1) şüpheli,

Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam (11) farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir.”

Soruşturma kapsamında işlemler çok yönlü olarak sürdürülüyor.