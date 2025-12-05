Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga: Gözaltılar var!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında bu sabah yeni bir dalga operasyon düzenlendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga: Gözaltılar var!
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir süredir titizlikle sürdürülen futbolda şike iddiaları soruşturmasına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, bu sabah saatlerinde kolluk kuvvetleri tarafından yeni bir operasyon başlatıldı.

FUTBOL CAMİASININ TANINMIŞ İSMİ DE LİSTEDE

Operasyonlar neticesinde, şüpheliler arasında çok sayıda profesyonel futbolcu ile birlikte bazı kulüp yöneticilerinin de bulunduğu bilgisi edinildi.

Genişletilen soruşturma çerçevesinde, gözaltına alınan şüpheliler arasında spor camiasının yakından tanıdığı, eski hakem ve televizyon yorumcusu Ahmet Çakar'ın da bulunduğu bildirildi.

Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte 5 Aralık 2025 güncel altın fiyatlarıAltın fiyatları güne nasıl başladı? İşte 5 Aralık 2025 güncel altın fiyatlarıEkonomi
İstanbul merkezli 5 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: Sahte banka reklamlarıyla tuzak kurdular!İstanbul merkezli 5 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: Sahte banka reklamlarıyla tuzak kurdular!Gündem
futbol bahis
Günün Manşetleri
Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga
Sahte banka reklamlarıyla tuzak kurdular!
33 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu
İmralı heyetinin tutanak özeti okundu
TL'nin reel değeri Kasım ayında geriledi
339 organize suç örgütü çökertildi
"Türkiye kendi sağlık cihazlarını üretebilir hale geldi"
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'de
81 ilde dev kaçak alkol operasyonu
Karadeniz'deki gemi saldırılarına yönelik açıklama
Çok Okunanlar
Sağanak ve fırtına kapıda! Sağanak ve fırtına kapıda!
Akaryakıtta son durum! Akaryakıtta son durum!
Altın fiyatları güne nasıl başladı? Altın fiyatları güne nasıl başladı?
33 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu 33 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu
Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga