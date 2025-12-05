Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga: Gözaltılar var!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir süredir titizlikle sürdürülen futbolda şike iddiaları soruşturmasına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, bu sabah saatlerinde kolluk kuvvetleri tarafından yeni bir operasyon başlatıldı.

FUTBOL CAMİASININ TANINMIŞ İSMİ DE LİSTEDE

Operasyonlar neticesinde, şüpheliler arasında çok sayıda profesyonel futbolcu ile birlikte bazı kulüp yöneticilerinin de bulunduğu bilgisi edinildi.

Genişletilen soruşturma çerçevesinde, gözaltına alınan şüpheliler arasında spor camiasının yakından tanıdığı, eski hakem ve televizyon yorumcusu Ahmet Çakar'ın da bulunduğu bildirildi.