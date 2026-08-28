Futbolda deprem yaratacak açıklama: "Yakın zamanda bahis ve şike operasyonları başlayabilir!"

Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünden Alihan Kuriş ve Kuytulcular suç örgütlerine, futbolda bahis-şike soruşturmalarından süresiz nafaka, sosyal medyaya T.C. kimlikle giriş ve faili meçhul cinayet dosyalarına kadar pek çok başlıkta çarpıcı detaylar paylaştı.

MUHSİN YAZICIOĞLU SUİKASTINDA FETÖ VE ADİL ÖKSÜZ PARMAĞI

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı bünyesinde incelenen dosyalara değinen Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında somut FETÖ bulgularına ulaşıldığını belirtti:

Pilot ve Mahrem İmamlar Toplantısı: Yazıcıoğlu'nun vefatından birkaç gün önce Elazığ'da helikopter pilotunun da katıldığı mahrem imamlar toplantısı yapıldığı belirlendi.

Adil Öksüz ve Kemal Batmaz İzi: Toplantıya 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimleri Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın katıldığı, Adil Öksüz'ün olaydan 1 gün önce yurt dışına çıktığı saptandı.

Parmak İzi Tespiti: Düşen helikopter pilotunun eşine ait parmak izinin Adil Öksüz’ün evinde bulunduğu ortaya çıktı.

FUTBOLDA YENİ BAHİS VE ŞİKE OPERASYONLARI YOLDA

Futbolda temiz spordan yana olduklarını vurgulayan Gürlek, yargı bünyesinde özel bir birim kurulduğunu açıkladı:

Soruşturmalar Derinleşiyor: MASAK raporları ve HTS kayıtlarının incelendiğini belirten Bakan Gürlek, "Yakın zamanda muhtemelen operasyonlar ve yeni soruşturmalar olabilir. Alın terine şaibe karıştırılmasına izin vermeyeceğiz" mesajını verdi.

ALİHAN KURİŞ YAPILANMASI VE ARİF AHMET DENİZOLGUN'UN ÖLÜMÜ

Ankara merkezli yürütülen operasyonlarda 3. dalganın tamamlandığını belirten Gürlek, konunun dini bir cemaat değil tamamen mali bir suç örgütü operasyonu olduğunu kaydetti:

Şüpheli Ölüm ve Adli Tıp Raporu: Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin fethi kabir yapıldığını, boğazında ekimozlar ve geç müdahale bulguları olduğunu belirten Gürlek, Adli Tıp raporunun kısa sürede çıkacağını duyurdu.

Gizli Yazışma ve Muhasebe Ağı: Yapılanmanın "Glooper" adlı özel kripto yazışma programı ile "Tek Kayıt" isimli sahte muhasebe programı kullanarak paraları yurt dışına kaçırdığı belirlendi.

Tahsisli Çakarlı Araç Polemiği: Firari şüphelilerin eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli çakarlı araçla kaçırıldığına dikkat çeken Gürlek, araç kayıtları ile beyanların uyuşmadığını söyledi.

KUYTULCULAR VE SOKAK ÇETELERİYLE MÜCADELE

İstihbarat ve Delil Karartma: Adana merkezli operasyonda 35 kişinin tutuklandığını hatırlatan Gürlek, polisin baskınından hemen önce örgütün bilgisayar kasalarını sökerek kaçırdığını ve örgüt içi istihbarat ağı kurduğunu açıkladı.

Ebeveynlere Cezai Sorumluluk: Sokak çetelerinin gençleri kullanmasını engellemek amacıyla yasalaşan düzenlemeyle, görevini ihmal eden ebeveynlerin de suça sürüklenen çocuklar gibi cezai sorumluluk taşıyacağını vurguladı.

12. YARGI PAKETİ, SÜRESİZ NAFAKA VE SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Ekim ayında TBMM gündemine gelecek yeni düzenlemeleri duyuran Gürlek, reform niteliğindeki adımları sıraladı:

Süresiz Nafakaya Sınır: 1-2 gün evli kalıp ömür boyu nafaka ödenmesinin vicdanları yaraladığını belirten Gürlek, ekim ayındaki pakette hâkimin takdirine bağlı süreli nafaka sisteminin Meclis'e geleceğini söyledi.

Boşanmalar 2-3 Ayda Bitecek: Boşanma davalarında "ağır kusur" şartının kaldırılarak velayet ve tazminat süreçlerinin ayrılacağını, böylece davaların 2-3 ayda sonuçlanacağını bildirdi.

Bilirkişi Suistimaline Son: Hukuki konularda hâkimlerin bilirkişiye başvurması yasaklandı; aksine davranan hâkimler hakkında idari soruşturma açılacak.

Alo Adalet 135: 1 Eylül'de 3 ilde, ekim ayında ise tüm Türkiye'de vatandaşların davalarının aşamasını takip edebileceği çağrı merkezi hattı kuruluyor.

Sosyal Medyada T.C. Kimlik Anahtarı: Anonim hesaplarla itibar suikastlarını önlemek amacıyla hesap açılış bilgilerinin Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde tutulacağını, katalog suçlarda yargıya bilgi aktarılacağını belirtti.