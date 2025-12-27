Futbolda FETÖ operasyonu: 4 şüphelinin savcılık ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda “2011 futbolda şike soruşturması” olarak bilinen ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski Başkanı Aziz Yıldırım ile spor camiasından birçok ismin hedef alındığı süreçte, FETÖ/PDY mensubu bazı eski kamu görevlilerince usulsüz yürütüldüğü iddia edilen soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yeni bir soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda şüpheli konumundaki Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal’ın savcılığa verdikleri ifadeler ortaya çıktı.

EBRU KÖKSAL’IN İFADESİ

Şüpheli Köksal, 1 Aralık 2011 tarihi itibarıyla TFF genel sekreteri olarak göreve başladığını, daha önce Galatasaray Spor Kulübü’nde çeşitli görevlerde bulunduğunu söyledi. Köksal, “Ben zaten Galatasaray Spor Kulübü’nden geldim ve bunu saklamadım. TFF’deki görevimi profesyonel bir şekilde yürüttüm. Mehmet Baransu’yu tanımıyorum. Benim bulunduğum dönem içerisinde yapılan iş ve işlemlerde herhangi bir olağandışı işlem görmedim. Her şey kurallarına göre gerçekleştirildi. Federasyon içerisinde FETÖ mensubu şahıslar olduğuna dair herhangi bir bilgim olmadı. Görev yaptığım süre boyunca olağandışı herhangi bir işleme şahit olmadım. Lütfi Arıboğan ile iletişimim kısıtlıydı” dedi.

İLHAN HELVACI’NIN İFADESİ

TFF’de o dönemde hukuk kurulu başkanı olarak görev yaptığını belirten Helvacı, “Mehmet Baransu ya da başka bir gazeteci ile hukuka aykırı herhangi bir mail gönderimim ya da almam söz konusu değildir. 3 Temmuz 2011 günü şike soruşturması başladığı haberini aldıktan sonra neredeyse her gün bu meseleyi konuşuyorduk. Ortalık adeta yangın yeriydi. Birçok fikir ortaya atıldı ancak biz hukuk ekibi olarak masumiyet karinesini baz alarak soruşturma gizlidir, biz ifade alamayız, dolayısıyla da PFDK'ya sevki yapamayız dedik. Ben görevde olduğum sürece FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarınca herhangi bir şekilde hukuka aykırı işlem tesis edilmesi adı altında yönlendirmeye şahit olmadım. Federasyondaki görevlerim federasyon mevzuatını FIFA mevzuatına uyumlu hale getirmek ve sözleşmeleri dikkatle hazırlamak üzerineydi. Haftada 1 ya da 2 yarım gün giderek sürdürdüğüm bir görevdi. Günlük rutin işlerin içinde yer almadım” ifadelerini kullandı.

LÜTFİ ARIBOĞAN’IN İFADESİ

Şüpheli Arıboğan, mail içeriklerinin Şekip Mosturoğlu’na kim tarafından ve neden gönderildiğini bilmediğini belirtti. Arıboğan, 3 Temmuz süreci başladıktan sonra UEFA’dan gelen yazıda Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nden çekilmesinin istendiğini, aksi halde Türk futboluna yaptırımlar geleceğinin iletildiğini söyledi. Bu yazı sonrası Fenerbahçe yöneticileri ile görüşüldüğünü, alınan yanıtların yeterli olmaması üzerine kararı TFF olarak kendilerinin aldığını belirtti. Arıboğan, emniyetin o dönemde yayınladığı gözaltı listeleriyle ilgili açıklamalarda bulunduğunu, bu listeleri doğru haliyle dönemin TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın talebi üzerine Baransu’ya ilettiğini söyledi. Soruşturma süreçlerine ilişkin olarak FETÖ/PDY’nin yönlendirmesi olduğunu düşünmediğini, süreçlerin usullere uygun yürütüldüğünü savundu. Ayrıca geçmişte milli sporculuk yaptığı ve bu tür iftiralarla 15 yıldır karşılaştığını ifade etti.

AHMET GÜLÜM’ÜN İFADESİ

Gülüm, TFF’de görevli olmadığını belirterek, söz konusu mailin Arıboğan tarafından kendisine gönderildiğini söyledi. Gülüm, maili istemediğini, yalnızca içerikle ilgili düşüncesini belirttiğini aktardı. FETÖ terör örgütü ile Arıboğan arasında bir bağlantı bilmediğini; şike soruşturmalarıyla ilgili kanalında herhangi bir yayın yapmadığını ifade etti.