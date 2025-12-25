Futbolda FETÖ soruşturması: Arıboğan ve Helvacı’ya yurt dışı yasağı

Futbolda yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı, yurt dışına çıkış yasağı ve karakolda imza yükümlülüğü talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Ebru Köksal ve Ahmet Gülüm ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Futbolda FETÖ soruşturması: Arıboğan ve Helvacı’ya yurt dışı yasağı
Yayınlanma:

Futbolda FETÖ soruşturması çerçevesinde yürütülen operasyonlarda yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamındaki isimlerden Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı, yurt dışına çıkış yasağı ve karakolda belli aralıklarla imza verme yükümlülüğü talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerden Ebru Köksal ile Ahmet Gülüm’ün savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Hakimliğe sevk edilen Arıboğan ve Helvacı hakkında yürütülecek soruşturmanın detayları henüz açıklanmadı. Futboldaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonların devam ettiği bildirildi.

fetö futbol
