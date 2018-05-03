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Futbolun dervişinden Doğu Perinçek’e destek

Vatan Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek’e spor camiasından da destek geldi. Futbolun Dervişi, Dünyanın en yaşlı futbolcusu, Şenol Güneş’in hocası Hatay Yurdakul, "Doğu Perinçek aday olmalı" dedi.

Futbolun dervişinden Doğu Perinçek’e destek

O, kendi deyimiyle gücünü hep yurdum insanından aldı. 77 yaşına kadar aktif futbol oynadı. Şenol Güneş dahil bir çok futbolcu yetiştirdi. Şimdi de ülkemizin geleceği için diyecekleri vardı…

Hocaların hocası Hatay Yurdakul, ülke meselelerini ve Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek’in mücadelesini yakından izliyor.   



‘Dünyanın en yaşlı futbolcusu’ olarak namını tüm dünyaya duyuran Yurdakul, hiç karşılık beklemeden var gücüyle hep çalıştı.  

Yaşamı boyunca neredeyse görmediği ülke kalmadı. Dünyada temsil etmenin ve edilmenin önemine dikkat çeken Yurdakul, nasıl bir cumhurbaşkanı sorusunu işte böyle yanıtladı.

Hatay Hoca’nın hala lisanslı kadınlı erkekli 300 futbolcusu var. Gelecekten oldukça ümitli. Öyle ki, güzel vatanımızda, insanlarımızın mutlu günlere ulaşacağına inancı tam.  

Haber: Devrim Aşkın Karasoy 
Kamera: Devrim Dönmez​
ulusal.com.tr

Etiketler; #doğu perinçek #vatan partisi
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