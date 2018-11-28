G20 Liderler Zirvesi 2 gün sonra Arjantin'de toplanacak. Uluslararası ticaret, kalkınma, istihdam, terörizm gibi pek çok konunun ele alınacağı zirvede Cumurbaşkanı Erdoğan'ın, Putin, Macron, Trump ve Şii Cipping ile görüşme yapması bekleniyor.

Liderler bir araya gelmeye hazırlanıyor. Dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20 zirvesi 30 Kasım'da Arjantin'de başlayacak.



Ev sahibi Arjantin "Çalışma hayatının geleceği, kalkınma için altyapı yatırımları ve sürdürülebilir gıda geleceği" gibi 3 ana başlık altında gündemi belirledi.



G20 zirvesinde sadece ekonomik sorunlar değil, mülteci krizi, Azak denizindeki gerilim, Kaşıkçı cinayeti, jeopolitik ve politik gerilimler ile Avrupa’nın yeni ordusu gibi konular da ele alınacak.



G-20'de, 19 ülke ve Avrupa birliği yer alıyor.Dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisi G20 ülkelerinde yaşıyor.



Arjantin dönem başkanı olarak Şili ve Hollanda’yı da zirveye davet etti.



Türkiye’yi zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek. Erdoğan'ın bazı ülke liderleri ve uluslararası örgüt temsilcileriyle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.



ABD Başkanı Trump'ın G20 Zirvesi'nde Erdoğan'la görüşeceği, Suudi Prens ile görüşme planının olmadığı duyuruldu.



ulusal.com.tr

