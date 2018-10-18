İzmir'de erkek çocukları öpüştürüp bunları sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan sosyal medya fenomeni 'Gaga bulut' ifadesinde aylık 10 bin lira kazandığını, dikkat çekmek için feminen giyindiğini söyledi.

İzmir'de para karşılığında erkek çocukları öpüştürüp bu görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ'un ifadesi ortaya çıktı. Altuğ, çektiği videolardan aylık 10 bin lira para kazandığını söyleyen Altuğ, 'Kötü bir amacım yoktu, ilgi çekici şeyler çekmek istedim. İlgi çekmek için feminen giyiniyorum, kız arkadaşım var' dedi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine gözaltına alınan Altuğ, sevk edildiği adliyede tutuklanırken, paylaştığı videolara da mahkeme tarafından erişim yasağı konuldu.



"15 bin kazandığım zamanlar oldu"



Yeni Asır gazetesinde yer alan habere göre ifadesinde Youtube'a yüklediği videoların izlenme oranları sayesinde para kazandığını anlatan Altuğ'un, "Ayda 7 ile 10 bin lira arasında değişen para kazanıyorum. Hatta 15 bin lira kazandığım zamanlar da oldu. Kötü bir amacım yoktu. Sadece ilgi çekici bir şeyler çekmek istedim.



Ailemin maddi durumu iyi. Babamın Aydın'da restoranı var. İlk başlarda beni bu halimle kabul etmediler. Ama beni görmek isteyenler sayesinde restoranın işleri de arttı. İlgi çekmek için feminen giyiniyorum. Aslında kız arkadaşım var" dediği öğrenildi.