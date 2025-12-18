GAİN Medya soruşturması: 3 kişi tutuklandı, Okan Karacan’a adli kontrol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Anahat Holding çatısı altındaki, aralarında GAİN Medya’nın da bulunduğu şirketlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “yasa dışı bahis” ve “suç gelirlerinin aklanması” suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na çıkarıldı.

Savcılık, şüphelilerden Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan hakkında tutuklama talep ederken, sunucu Okan Karacan için adlî kontrol uygulanmasını istedi.

Soruşturma kapsamında daha önce MASAK raporları, bilirkişi incelemeleri, gizli tanık beyanları ve mali kayıtlar doğrultusunda suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konulmuş, GAİN Medya’ya bağlı yedi şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

GAİN Medya’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheli hakkında karar çıktı.

Soruşturma çerçevesinde şüphelilerden Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sunucu Okan Karacan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sürecinin devam ettiği, dosyaya ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.