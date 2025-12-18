GAİN Medya soruşturmasında 3 tutuklama talebi

GAİN Medya’nın da aralarında bulunduğu Anahat Holding bünyesindeki şirketlere yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3’ü hakkında tutuklama, sunucu Okan Karacan hakkında ise adlî kontrol talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Anahat Holding çatısı altındaki, aralarında GAİN Medya’nın da bulunduğu şirketlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “yasa dışı bahis” ve “suç gelirlerinin aklanması” suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na çıkarıldı.

Savcılık, şüphelilerden Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan hakkında tutuklama talep ederken, sunucu Okan Karacan için adlî kontrol uygulanmasını istedi.

Soruşturma kapsamında daha önce MASAK raporları, bilirkişi incelemeleri, gizli tanık beyanları ve mali kayıtlar doğrultusunda suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konulmuş, GAİN Medya’ya bağlı yedi şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştı.

Adliyedeki işlemler sürüyor.

Gain
