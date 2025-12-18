Gain Medya soruşturmasında yeni gelişme: 4 şüphelinin ifade işlemleri başladı

GAİN Medya ve bağlantılı şirketlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan, Selahattin Aydın ve Okan Karacan, jandarmadaki sorgu işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Edinilen son dakika bilgisine göre, savcılık katında şüphelilerin ifade alımı süreci resmen başladı.

SWIFT TRAFİĞİ VE YASADIŞI BAHİS ŞÜPHESİ

Soruşturma dosyasının detaylarında, mali suçları araştıran birimlerin tespit ettiği çarpıcı veriler yer alıyor. Dosyadaki bilgilere göre, şüpheli Berkin Kaya’nın hesap hareketleri mercek altına alındığında, kaynağı izah edilemeyen çok sayıda yüksek tutarlı nakit giriş-çıkışı tespit edildi. Kaya’nın hesaplarında yoğun bir SWIFT trafiği olduğu ve yurt dışındaki çeşitli şirketlere yüklü miktarlarda döviz transferi yapıldığı belirlendi.

Mali analizlerde, Kaya’nın ortağı olduğu şirketlerin bu denli büyük para transferlerini gerçekleştirebilecek bir ticari hacme veya sermaye yapısına sahip olmadığı raporlandı. Ayrıca istihbarat birimlerinin elde ettiği verilere göre, söz konusu hesapların yasadışı bahis ve dolandırıcılık gibi suç faaliyetlerinde kullanıldığına dair ciddi bulgulara ulaşıldığı, hesaplarda dönen devasa meblağların yasal bir dayanağının bulunmadığı kaydedildi.

MASAK raporları ve savcılık araştırmaları, para trafiğinin merkezindeki GAİN Medya Anonim Şirketi üzerindeki hareketliliği de gün yüzüne çıkardı. 2020 yılında kurulan şirketin yüzde 50 hissesinin, 2024 yılında Berkin Kaya tarafından devralındığı anlaşıldı. Bu devir işleminin öncesi ve sonrasını kapsayan 19 Nisan 2024 ile 22 Ekim 2024 tarihleri arasında şirkete finansal bir yağmur başladı. Kayıtlara göre şirkete 310 milyon TL nakit, 88 milyon TL havale/EFT ve 9 Ocak 2025 tarihinde ise 1 milyon dolar olmak üzere toplamda yaklaşık 450 milyon TL’lik bir fon girişi sağlandı.

29 Kasım 2024 tarihinde yapılan genel kurulda ise şirket sermayesi 1 milyar TL’ye yükseltildi. Ancak bu sermaye artışının 380 milyon TL’den fazlasının, ortakların şirketten olan alacaklarına mahsup edilerek karşılandığı belirlendi. Soruşturma makamları, şirketin finansmanının büyük oranda kaynağı belirsiz nakit girişleri ve yurt dışı transferleriyle sağlandığını, bu para hareketlerinin miktar ve yöntem açısından ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğunu değerlendirdi.

Soruşturmanın seyrini değiştiren bir diğer detay ise 12 Aralık 2024 tarihinde şüpheli Selahattin Aydın tarafından kurulan Anahat Medya Anonim Şirketi oldu. 10 milyon TL sermaye ile kurulan bu tek ortaklı şirketin, kuruluşundan kısa bir süre sonra, 22 Ocak 2025 tarihinde GAİN Medya’yı 450 milyon TL bedelle satın aldığı tespit edildi. Aynı gün nakit sermaye artırımına gidilerek şirketin sermayesi 470 milyon TL’ye çıkarıldı. Transfer zinciri bununla da sınırlı kalmadı. Anahat Medya tarafından 28 Ocak 2025 ile 22 Ağustos 2025 tarihleri arasında GAİN Medya’ya yaklaşık 1 milyar 76 milyon TL tutarında EFT ve havale yapıldığı saptandı. Yapılan incelemede, bu devasa kaynağın Selahattin Aydın’ın şahsi hesaplarına yatırılan yüklü nakit paralarla finanse edildiği ve paranın hesapta beklemeden GAİN Medya’ya aktarıldığı ortaya çıktı. Savcılık, tüm bu işlemlerin suç gelirlerini aklamak amacıyla kurulmuş organize bir finansal yapıya işaret ettiğini değerlendirerek "kuvvetli suç şüphesi" olduğu kanaatine vardı.

7 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI, MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Elde edilen deliller ışığında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen tüm taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulurken, şirketlerin yönetimi de devlete geçti.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla; GAİN Medya Anonim Şirketi, GAİN Studio Prodüksiyon Anonim Şirketi, GAİN Shorts Medya Anonim Şirketi, Anahat Holding Anonim Şirketi, Anahat Medya Anonim Şirketi, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.