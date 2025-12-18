Gain Medya soruşturmasında yeni gelişme: Sunucu Okan Karacan gözaltına alındı

Dijital içerik platformu Gain Medya ekseninde yürütülen soruşturma derinleşerek devam ediyor.

Soruşturma dosyasındaki detaylar doğrultusunda harekete geçen ekipler, bugün sabah saatlerinde ünlü sunucu Okan Karacan’ın adresine gitti. Hakkındaki iddialar nedeniyle işlem yapılan Karacan, jandarma tarafından gözaltına alındı.

ANAHAT HOLDİNG VE GAİN MEDYA MERCEK ALTINDA

Anahat Holding bünyesinde faaliyet gösteren GAIN Medya ve diğer bağlı şirketlere jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlenmişti. Gerçekleştirilen operasyonda holding ve şirket yetkilisi olduğu belirtilen 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin suçtan kaynaklanan gelirle elde ettikleri değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu.

Ayrıca GAIN Medya’ya bağlı tüm kuruluşlara Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyum olarak atandığı bildirildi.