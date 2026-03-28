Galata Kulesi’nde mülkiyet davası sonuçlandı! İşte kararın detayları...

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'nin mülkiyetine dair İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında yürütülen hukuki süreç tamamlandı. İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mülkiyete yönelik talebini reddetti.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARESİNDE KALACAK

Yayımlanan duyuruya göre Galata Kulesi, vakıf kayıtları ve yürürlükte bulunan mevzuat doğrultusunda, mazbut vakıf statüsüyle Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde kalmaya devam edecek. Tapu, kadastro ve arşiv belgelerinin detaylı olarak incelendiği ve bu belgelerin Galata Kulesi'nin "Kule-i Zemin Vakfı"na ait olduğunu açık biçimde ortaya koyduğu ifade edildi.