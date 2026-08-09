Galatasaray camiasında şok! ultrAslan lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı
Galatasaray’ın en büyük taraftar grubu olan ultrAslan’ın lideri olarak bilinen Sebahattin Şirin (asıl adıyla Muzaffer Şirin), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Sosyal medya platformlarında paylaşılan içerikler ve yürütülen mali/adli incelemeler doğrultusunda verilen gözaltı kararı spor kamuoyunda geniş yankı buldu.
Yöneltilen suçlamalar ve soruşturma detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada; Sebahattin Şirin hakkında birden fazla ağır suçlamaya ilişkin gözaltı talimatı verildiği bildirildi. Şüpheliye yöneltilen suçlamalar şunlardır:
6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a Muhalefet: Spor alanlarında düzeni bozmaya yönelik eylemler ve ilgili maddeler,
Örgütlü Karaborsa Bilet Dolandırıcılığı (TCK 220): Karaborsa bilet satışı ve bu yolla haksız kazanç sağlanmasına yönelik örgütlü faaliyet iddiaları,
Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma (TCK 217/A): Sosyal medya paylaşımları üzerinden kamuoyunu manipüle etme ve dezenformasyon yayma gerekçesi,
Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Kullanma (TCK 191): Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı ve bulundurulması.
Gözaltına alınan Şirin’in emniyetteki sorgusu ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.