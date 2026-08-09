Galatasaray camiasında şok! ultrAslan lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı

Sosyal medya platformlarında paylaşılan içerikler ve yürütülen mali/adli incelemeler doğrultusunda verilen gözaltı kararı spor kamuoyunda geniş yankı buldu.

Yöneltilen suçlamalar ve soruşturma detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada; Sebahattin Şirin hakkında birden fazla ağır suçlamaya ilişkin gözaltı talimatı verildiği bildirildi. Şüpheliye yöneltilen suçlamalar şunlardır:

6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a Muhalefet: Spor alanlarında düzeni bozmaya yönelik eylemler ve ilgili maddeler,

Örgütlü Karaborsa Bilet Dolandırıcılığı (TCK 220): Karaborsa bilet satışı ve bu yolla haksız kazanç sağlanmasına yönelik örgütlü faaliyet iddiaları,

Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma (TCK 217/A): Sosyal medya paylaşımları üzerinden kamuoyunu manipüle etme ve dezenformasyon yayma gerekçesi,

Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Kullanma (TCK 191): Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı ve bulundurulması.

Gözaltına alınan Şirin’in emniyetteki sorgusu ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.