Galatasaray camiasını yasa boğan kayıp: Gökmen Özdenak hayatını kaybetti

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, Galatasaray’ın efsane oyuncusu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında yaşamını yitirdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Galatasaray’ın efsane isimleri arasında yer alan Özdenak’ın vefat haberi spor camiasında büyük üzüntü yarattı.

Bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü aktarılan Gökmen Özdenak’ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. 78 yaşında yaşamını yitiren Özdenak, milli takım formasıyla da Türkiye’yi temsil ederek önemli başarılara imza atmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüpte sergilediği performansla adını Galatasaray tarihine yazdıran Özdenak, futbolu bıraktıktan sonra spor yazarlığı kariyerine devam etmişti.

Gökmen Özdenak’ın cenaze programına ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılması bekleniyor.

