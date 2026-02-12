Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce dahil 510 isim PFDK'ya sevk edildi

TFF, bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde görev yapan 510 kişinin PFDK’ya sevk edildiğini duyurdu. Sevk edilen isimler arasında Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce’nin de yer aldığı bildirildi.

Yayınlanma:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında aralarında Galatasaray kulüp doktorunun da bulunduğu 510 kişinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Sevk edilen kişiler arasında Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce’nin de yer aldığı ifade edildi.

TFF’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde "Fizyoterapist, Psikolojik Performans Danışmanı, Masör, Malzemeci, Tercüman, Doktor ve Beslenme Uzmanı" olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.”

