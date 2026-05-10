Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? Dua Lipa gelecek mi?

Trendyol Süper Lig’de Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da kutlama heyecanı başladı. Sarı-kırmızılı camiada gözler şimdi yapılacak şampiyonluk organizasyonuna çevrilirken, Dua Lipa iddiası kısa sürede gündem oldu.

Özellikle sosyal medyada yayılan “Dua Lipa kutlamaya geliyor” iddiaları sonrası taraftarlar gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN?

Galatasaray Spor Kulübü, şampiyonluk kutlamalarının detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanacağını duyurdu.

Kutlamanın tarihi, yeri ve sahne alacak isimlerle ilgili resmi program henüz paylaşılmadı. Ancak sarı-kırmızılı yönetimin büyük bir organizasyon hazırlığında olduğu konuşuluyor.

DUA LİPA KUTLAMAYA GELECEK Mİ?

Dünya çapında geniş hayran kitlesine sahip olan Dua Lipa’nın Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacağı yönündeki haberler taraftarlar arasında heyecan yarattı.

Bazı sosyal medya hesaplarında ve spor kulislerinde, Galatasaray yönetiminin sanatçıyla temas kurduğu öne sürüldü. Ancak şu ana kadar kulüp tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

TARAFTARLAR RESMİ AÇIKLAMAYI BEKLİYOR

Dua Lipa’nın kutlamalara katılıp katılmayacağıyla ilgili net kararın, Galatasaray’ın açıklayacağı resmi kutlama programıyla belli olması bekleniyor.