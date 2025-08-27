Galatasaray’da Rezan Epözdemir için ihraç süreci: İşte detaylar

Rüşvet suçlamasıyla tutuklu bulunan Avukat Rezan Epözdemir’in Galatasaray Kulübü üyeliği askıya alındı. Epözdemir, hakkında yürütülen FETÖ ve casusluk soruşturmaları nedeniyle Ekim ayında kesin ihraç talebiyle kongreye sevk edilecek.

Galatasaray'da Rezan Epözdemir için ihraç süreci: İşte detaylar
Rüşvet suçlamasıyla Çorlu Cezaevi’nde tutuklu bulunan Avukat Rezan Epözdemir’in Galatasaray Kulübü üyeliği askıya alındı. Yönetim kurulu, hakkında yürütülen “FETÖ” ve “casusluk” soruşturmalarını gerekçe göstererek dosyayı disiplin kuruluna sevk etti.

Kulüpten yapılan açıklamada kararın oy birliğiyle alındığı belirtildi. Epözdemir’in üyeliğinin, Ekim ayında yapılacak kongrede kesin ihraç talebiyle oylamaya sunulacağı bildirildi.

Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki farklı soruşturma kapsamında “rüşvete aracılık etme”, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım” ve “siyasal-askeri casusluk” suçlamalarıyla tutuklu bulunuyor.

Dosyaya giren tanık ifadelerinde, Epözdemir’in üç ayrı olayda rüşvet aldığı iddia edilmişti. Soruşturmaların gizlilik kararı altında devam ettiği aktarıldı.

