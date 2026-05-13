Galatasaraylı futbolcuya Beyoğlu'nda yumruklu saldırı

Galatasaray’ın yıldız ismi Lucas Torreira, İstanbul’un göbeğinde beklenmedik bir saldırının hedefi oldu. Beyoğlu’nda bir kafe önünde gerçekleşen olayda darbedilen Uruguaylı futbolcu, saldırgandan şikayetçi olurken; polisin takibiyle yakalanan şüphelinin suç dosyası dikkat çekti.

TAKSİDE KISKIVRAK YAKALANDI

Ekipler, Torreira'ya yumruk atan kişiyi olay yerinden uzaklaşmak için bindiği takside yakalayarak gözaltına aldı. Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi.

SALDIRGANIN SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Yapılan araştırmada şüphelinin "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu anlaşıldı. Lucas Torreira'nın şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.