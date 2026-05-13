Galatasaraylı Torreira’ya yumruklu saldırı girişimi! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

12 Mayıs günü saat 18.45 sıralarında Camiikebir Mahallesi Taşkızak Tersanesi Caddesi üzerinde bulunan bir kafede yaşanan şiddet eyleminin ayrıntıları netleşti. Sosyal medya üzerinden futbolcuyu adım adım takip eden Y.Y. isimli şahıs, doğrudan kafenin oyun alanına yöneldi. Eylemini burada gerçekleştiren Y.Y., merdiven başında Torreira'nın burnuna yumruk atarak darbetmeye çalıştı.

ŞOFÖRÜNDEN ANINDA MÜDAHALE

Saldırı anında yaşanan arbedeye, Torreira'nın şoförü E.S. tarafları ayırmak amacıyla müdahalede bulundu. Olayın ardından durumu kontrol edilen futbolcunun sol kaşı ile gözü arasında fiziksel temasa bağlı kızarıklık tespit edildi.

Çevredeki ihbarlar üzerine polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Olay yerinden uzaklaşmak üzere bir ticari taksiye binen şüpheli, bölgeden ayrılamadan emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Karakolda ilk ifadesi alınan Y.Y., eylemin temelinde bir kadınla olan iletişimi olduğunu iddia etti. Şüpheli, sosyal medya üzerinden irtibat kurduğu İ.B. isimli kadınla Torreira'nın da ilgilendiğini, bu duruma tepki olarak futbolcuyu sanal ortamda takip edip kafeye gelerek olayı gerçekleştirdiğini anlattı.

DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALINMIŞ

Emniyet merkezinde bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan Lucas Torreira, şüphelinin iddialarına karşılık İ.B.'nin kendi kız arkadaşı olduğunu beyan etti. Uruguaylı oyuncu, şüpheli Y.Y. hakkında süregelen rahatsızlıkları nedeniyle daha önce savcılık aracılığıyla resmi uzaklaştırma kararı aldırdığını vurgulayarak eylemden dolayı şikayetçi oldu. Saldırganın emniyetteki sorgusu ve arka plan taramasında geçmiş dosyaları da incelendi. Y.Y.'nin sistem kayıtlarında, kasten yaralama suçundan önceden işlenmiş bir suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Şüphelinin işlemleri emniyette devam ederken, olayla ilgili adli incelemeler sürüyor.