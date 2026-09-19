Galerici kılığındaki tefeciler çökertildi: Silahla tehdit edip senet imzalatmışlar!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçuna yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyordu. Ekiplerin edindiği bilgilere göre, Otokent bölgesinde araç alım satımı yapıyor görünümü veren bir şebeke, bu faaliyeti paravan olarak kullanıp vatandaşlara yüksek faizle borç para veriyordu.

25'İN ÜZERİNDE MAĞDUR TESPİT EDİLDİ

Emniyet güçleri, teknik ve fiziki takip yöntemlerinin yanı sıra saha araştırmaları ve ilgili kurumlar nezdinde incelemeler yürüttü. Bu çalışmalar sonucunda şebeke üyelerinin çok sayıda vatandaşa yüksek faizle borç verdiği ortaya çıktı. Alacaklarını tahsil etmek isteyen şüpheliler, mağdurları tehdit ederek zorla senet imzalatmakla kalmamış, bazılarına silahla yağma eylemi de uygulamıştı. Soruşturma derinleştikçe mağdur sayısı 25'i aştı.

Toplanan deliller doğrultusunda haklarında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. Şüphelilerden 2'sinin başka suçlardan zaten cezaevinde olduğu tespit edildi. 1 şüpheli Mersin'de yakalanıp İzmir'e getirilirken, geri kalan 7 şüpheli İzmir'de eş zamanlı düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı.

EVLERDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda dikkat çekici bir manzarayla karşılaşıldı. Aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek bulundu. Bunun yanında mağdurlara zorla imzalatıldığı değerlendirilen çok sayıda çek ve senet ile yaklaşık 2 milyon TL nakit para da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü açıkladı.