Gara'da 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Gara'da 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Gara'da 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Gara'da 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, hava harekatı ile 7 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #ırak #gara
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