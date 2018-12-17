Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Gara ve Hakurk bölgelerine 16 Aralık'ta hava harekatları yapıldı.
Üs bölgelerine saldırı hazırlığında silahlı 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
Irak kuzeyi Gara ve Hakurk bölgelerine 16 Aralık 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı yedi bölücü terörist etkisiz hâle getirilmiştir.
Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Gara ve Hakurk bölgelerine 16 Aralık'ta hava harekatları yapıldı.