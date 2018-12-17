Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Gara ve Hakurk bölgelerine 16 Aralık'ta hava harekatları yapıldı.



Üs bölgelerine saldırı hazırlığında silahlı 7 terörist etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:



Irak kuzeyi Gara ve Hakurk bölgelerine 16 Aralık 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı yedi bölücü terörist etkisiz hâle getirilmiştir.