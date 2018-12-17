banner999
İGDAŞ'tan doğalgaz faturalarına taksit
İGDAŞ'tan doğalgaz faturalarına taksit
Sanayi üretimi rakamları açıklandı
Sanayi üretimi rakamları açıklandı
Antalya'da kuvvetli yağış sel ve su baskınlarına sebep oldu
Antalya'da kuvvetli yağış sel ve su baskınlarına sebep oldu
Yunanistan'da SKAI televizyonuna saldırı
Yunanistan'da SKAI televizyonuna saldırı

Gara ve Hakurk'a hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Gara ve Hakurk'a hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Gara ve Hakurk bölgelerine 16 Aralık'ta hava harekatları yapıldı.

Üs bölgelerine saldırı hazırlığında silahlı 7 terörist etkisiz hale getirildi. 

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şöyle: 

Irak kuzeyi Gara ve Hakurk bölgelerine 16 Aralık 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı yedi bölücü terörist etkisiz hâle getirilmiştir.


Kaynak: AA
Etiketler; #tsk #gara #hakurk
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.