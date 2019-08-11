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Gara'ya hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Ordusu, Kurban Bayramı'nda da sınır ötesinde bölücü terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor. Terör örgütü PKK'yı Irak'ın kuzeyinden silme hedefi ile yürütülen Pençe Harekatı'nda iki terörist etkisiz hale getirildi

Gara'ya hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik, Kurban Bayramına operasyonlarla girdi. Arife gününde Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi.

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi. 
 
Açıklamada, hava harekatında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #ırak #gara #pkk #terörist
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