Gara’da PKK’ya darbe: 2 terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Açıklamada, "Teröristlerin kaçacakları bir yer kalmadı! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.