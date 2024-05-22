"Garson" kod adlı gizli tanığın şifreleri çözüldü! İşte deşifre edilen FETÖ dosyalarının ayrıntıları

"Garson"un şifreleri çözüldü; 250 FETÖ dosyası daha deşifre oldu... FETÖ'nün emniyette oluşturduğu gizli yapılanmayla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı, "Garson" kod adlı gizli tanıktan ele geçen mikro hafıza kartlarının son şifreleri de çözüldü.

Özel şifrelenmiş 250'ye yakın dosyada, hakkında daha önce hiç işlem yapılmamış örgüt mensuplarının isimlerine ve operasyonel hatlara ulaşıldı.

ŞİFRELEME İÇİN SPOR DALLARI KULLANILMIŞ

TRT'nin haberine göre, FETÖ'nün güncel yapılanmasına dair önemli ipuçları içeren dosyaların şifreleri, Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığında kırıldı. 2011 ve sonrasına ait fişlemelere ulaşıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, veriler mercek altına alındı. Emniyet içindeki personelin dosyalara örgüt terminolojisine göre kodlanarak işlendiği belirlendi.

Örgütün kişilerin fişlemesini şifrelemek için spor dallarını kullanması da dikkat çekti. Örneğin kişinin örgüt için ortada, zararsız, alakasız olduğunu belirtmek için "tenis" dendi. FETÖ dosyalarında 'su topu'nun "sol görüşlü", 'atletizm'in ise "alevi" tanımlaması için kullanıldığı görüldü.

Şifreleri kırılan dosyalarda tespit edilen isimler üzerinde çok yönlü inceleme ise sürüyor. Hakkında tanık beyanı ya da ardışık telefon arama kaydı olanlar hakkında işlem yapılıyor.