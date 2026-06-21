Gasp büro ifadeleri çözdü: Maltepe'deki kaçırma operasyonunda şüpheli sayısı 12'ye çıktı

Maltepe'de 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'a yönelik soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen derinlemesine soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki ifadeleri ve teknik/fiziki takip çalışmaları değerlendirildi. Yapılan son operasyonel hamlelerle olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli daha kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili toplam gözaltı sayısı 12 oldu.