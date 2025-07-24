Gayrimenkul sertifikası nedir, nasıl alınır? TOKİ ve Emlak Konut’tan yeni sistem

BAKAN KURUM GAYRİMENKUL SERTİFİKASI SİSTEMİNİ TANITTI

TOKİ ve Emlak Konut GYO ortaklığıyla geliştirilen Gayrimenkul Sertifikası sistemi tanıtıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni modelin İstanbul’daki tanıtım toplantısında konuştu.

Bakan Kurum, yeni sistemin küçük birikimlerle ev sahibi olmayı kolaylaştıracağını vurgulayarak,

“Birikimi olmayan vatandaşlarımızın çok cüzi miktarlarla ev sahibi olmalarını sağlayacak çok büyük bir adım atıyor; Gayrimenkul Sertifikası’nın tanıtım programını gerçekleştiriyoruz.

Vatandaşlarımızın küçük birikimlerle büyük hayallere ulaşmasını sağlayacak bir yatırım aracıdır. Yani bu sertifika, gayrimenkul projelerine küçük paylarla ortak olmanızı sağlayan, Borsa İstanbul’da işlem gören, hisse senedi gibi alınıp satılabilen bir enstrümandır.”

İLK ETAP BAŞAKŞEHİR DAMLA KENT PROJESİ

Kurum, sistemin ilk etapta İstanbul Başakşehir’deki Damla Kent Evleri projesinde uygulanacağını açıkladı.

“Birikiminiz az olsa bile, cüzi miktarlarla bu sertifikaları alarak yatırım yapmaya başlayabiliyorsunuz. Sertifikalarınızı biriktirdikçe, proje sonunda yeterli sayıya ulaştığınızda, o projeden ev sahibi olabiliyorsunuz. Ya da dilerseniz, birikimlerinizi nakite çevirerek gelir elde edebiliyorsunuz. Mesela, hayalinizdeki ev için yeterli sertifikaya ulaştınız. Başvurunuzu yapıyorsunuz, beğendiğiniz daireyi seçiyorsunuz. O daire sizin için ayrılıyor, başka hiç kimseye satılmıyor. Proje tamamlandığında ise tapunuzu elinize alıyorsunuz.”

Sistem aynı zamanda birden fazla kişinin ortaklaşa konut alabilmesine imkân tanıyor.

“İki ya da daha fazla kişi, sertifikalarını birleştirerek aynı konuta ortak olabiliyor. Tapuya isimleriniz, hisseleriniz oranında yazılıyor. Bu sertifikalar, sadece ev sahibi olma fırsatı sunmuyor; bununla beraber gayrimenkul değer artışlarından da faydalanmanızı sağlıyor. Borsa İstanbul’da işlem gördüğü için, istediğiniz zaman satabiliyorsunuz. Satış emri verdiğinizde, sertifikalarınız o günkü borsa fiyatından satılıyor ve paranız hesabınıza yatırılıyor.”

HALKA ARZ FİYATI AÇIKLANDI

“İlk etapta 5 bin konutta başlatacağız ve hızla genişleteceğiz. Üstelik, tüm bu süreç Bakanlığımıza bağlı TOKİ’mizin ve Emlak Konut’umuzun güvencesi altında. Yani, güvenilir, şeffaf ve tamamen vatandaş odaklı bir sistemi hayata geçiriyoruz.”

Kurum, sistemin yalnızca yatırım değil, barınma sorununun çözümüne yönelik bir adım olduğunu vurguladı.

“Bu proje, sadece bir yatırım aracı değildir. Bu proje; kira fiyatlarını düşürme azmimizin bir kanıtı; milletimizin yuva hayalini gerçeğe dönüştürme sözümüzün bir ispatıdır. Onun için ‘Damlaya damlaya yuva olur’ diyoruz. Ve biz, bu damlaları birleştirerek, vatandaşlarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız.”

SİSTEME NASIL GİRİLİR?

Gayrimenkul sertifikası almak isteyen vatandaşlar, bankalarda veya aracı kurumlarda yatırım hesabı açarak alım yapabilecek.

Her dairenin değeri konum, büyüklük, kat, şerefiye gibi kriterlerle belirlenecek ve küçük paylara bölünerek sertifikalar oluşturulacak. Böylece yüksek tutarlar ödemeden yatırım yapılabilecek.

Modelde kredi, taksit veya peşinat şartı bulunmuyor. Sertifika sahipleri projeye ortak olarak, değer artışından da faydalanabiliyor.

Sistem sayesinde konuta fiziki olarak sahip olunmadan, Borsa üzerinden anında alım-satım yapılabiliyor. Tapu devri, satış işlemi, emlak komisyonu gibi aşamalar ortadan kalkıyor.

