Gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni Efe Ünal İsrail'de gözaltına Alındı

Gazeteci Adem Metan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile birlikte İsrail’de gözaltına alındığını açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Gazeteci Adem Metan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail’de gözaltına alındığını duyurdu.

Metan, paylaşımında Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile birlikte gözaltında olduklarını belirtti.

Adem Metan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İsrail’de, Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile birlikte gözaltındayız. Yaklaşık dört saattir tutuluyoruz. Ne zaman serbest bırakılacağımız henüz belli değil.”

