Gazeteci Alican Uludağ Ankara’da gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ve “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından re’sen soruşturma başlattı. Uludağ, Ankara’da gözaltına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Deutsche Welle (DW) muhabiri gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uludağ hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Uludağ’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ve “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamaları kapsamında re’sen soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Alican Uludağ isimli şahsın ‘@alicanuludağ’ rumuzlu X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir takım paylaşımlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret’ ve ‘Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçlarından re’sen soruşturma başlatılmış olup şüpheli şahıs Ankara ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın 20.02.2026 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda mevcutlu olarak hazır edilmesi yönünde talimat verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

