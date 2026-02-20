Gazeteci Alican Uludağ tutuklandı

DW Türkçe’nin Ankara muhabiri Alican Uludağ, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı.

Uludağ, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul’a sevk edildi. İstanbul Adliyesi’ne getirilen Uludağ’ın savcılık sorgusu saat 13:30 sıralarında tamamlandı.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Alican Uludağ, mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı bazı paylaşımlar hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

TGC'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Alican Uludağ'ın gözaltı sürecine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Gazetecilerin sürekli soruşturma tehdidi altında tutulmasının halkın haber alma hakkını engellediğini vurgulayan cemiyet, şu ifadeleri kullandı: "Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü, demokratik bir toplumun vazgeçilmez temelidir. Bu özgürlük yalnızca gazetecilerin değil, bu ülkede yaşayan herkesin doğru, tarafsız ve eksiksiz bilgiye ulaşma hakkının güvencesidir.

Basın özgürlüğünün zayıflatıldığı bir ortamda toplumun gerçekleri öğrenmesi mümkün değildir.

Ülkemizde ise gazetecilerin sürekli gözaltı ve soruşturma tehdidiyle karşı karşıya bırakılması, yalnızca meslektaşlarımızı değil, halkın haber alma hakkını hedef alan bir baskı ve sindirme politikasıdır.

Son olarak gazeteci Alican Uludağ Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma iddialarıyla Ankara’daki evinde gözaltına alınmıştır. Meslektaşımızın çağrılması halinde ifade vermeye gidebileceği açıktır.

Gazetecilerin haberleri, yazıları ve eleştirel görüşleri nedeniyle özgürlüklerinden mahrum bırakılması kabul edilemez.

Meslektaşımızın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyor, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne yönelik tüm baskılara karşı olduğumuzu bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz.

Demokratik bir toplum için özgür basın şarttır."