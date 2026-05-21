Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi

Gazeteci Uludağ, tutukluluğunun 90’ıncı gününde bugün ilk defa hâkim karşısına çıktı.

Ankara 57’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya Uludağ, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Alican Uludağ ve müdafi avukatının savunmalarının tamamlanmasının ardından duruşma savcısı yasal mütalaasını açıkladı. Savcı, mütalaasında gazetecinin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Savcının mütalaasının ardından nihai kararını açıklayan mahkeme hakimi, duruşma savcısının tutukluluğun devamı yönündeki talebini reddederek, gazeteci Alican Uludağ hakkında tahliye kararı verilmesine hükmetti.