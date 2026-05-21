Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" iddiasıyla 20 Şubat’ta tutuklanan ve Silivri Cezaevi'ne gönderilen DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ hakkında tahliye kararı verildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi
Yayınlanma:

Gazeteci Uludağ, tutukluluğunun 90’ıncı gününde bugün ilk defa hâkim karşısına çıktı.

Ankara 57’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya Uludağ, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Alican Uludağ ve müdafi avukatının savunmalarının tamamlanmasının ardından duruşma savcısı yasal mütalaasını açıkladı. Savcı, mütalaasında gazetecinin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Savcının mütalaasının ardından nihai kararını açıklayan mahkeme hakimi, duruşma savcısının tutukluluğun devamı yönündeki talebini reddederek, gazeteci Alican Uludağ hakkında tahliye kararı verilmesine hükmetti.

İBB davasında hareketli saatler! Savcıdan 5 isim için peş peşe tahliye talebiİBB davasında hareketli saatler! Savcıdan 5 isim için peş peşe tahliye talebiGündem
tutuklu gazeteci
Günün Manşetleri
İçişleri Bakanlığı'ndan 'HAYAT 112 ACİL' uygulaması
Önemli açıklamalar
Tokat'ta 4 binden fazla hane boşaltıldı!
Şanlıurfa merkezli 7 ilde sahte çürük raporu operasyonu
11 yılda ülke ekonomisine 5,9 milyar lira tasarruf
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Türkiye'de doğum oranlarında büyük düşüş
4 ayda 170 bin firmaya 1,1 milyar TL ceza
Aile yılında Kocaeli’den Türkiye’ye örnek proje
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem!
Çok Okunanlar
800 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 800 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Şiddetli sağanak bir ili daha vurdu Şiddetli sağanak bir ili daha vurdu
Prof. Dr. Doğan Perinçek o fayı işaret etti: "Önümüzdeki 2 yıl daha sürecek" Prof. Dr. Doğan Perinçek o fayı işaret etti: "Önümüzdeki 2 yıl daha sürecek"
Okan Buruk’un listesindeki 5 yerli futbolcu Okan Buruk’un listesindeki 5 yerli futbolcu
Altın fiyatlarında hareketli saatler! 21 Mayıs gram, çeyrek ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Altın fiyatlarında hareketli saatler! 21 Mayıs gram, çeyrek ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu?