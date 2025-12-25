Cumhuriyet gazetesi yazarı ve gazeteci Barış Terkoğlu, jandarma ekiplerince yapılan işlemle gözaltına alındı. Gelişmeyi kamuoyuna, Terkoğlu'nun meslektaşı Barış Pehlivan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Pehlivan, X hesabından yaptığı açıklamada, başsavcılığın bizzat doğruladığı bir haber üzerinden işlem yapıldığını öne sürerek duruma tepki gösterdi.

Pehlivan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yazıklar olsun! Dostum, gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Gerekçe, dün akşam Onlar’da yayınlanan haber videosu. Kirli kamu görevlilerini gözaltına almak ve soruşturmak yerine, onları deşifre eden ve temiz bir toplum için çalışan gazetecileri susturmak istiyorlar. Bunu da başsavcılık, bizzat kendi doğruladığı bir haber üzerinden yapıyor. Barış’ın bir elini kesin; diğer eliyle, sesiyle, bakışıyla, fikriyle gerçeği yine anlatır, anlatacak."