Gazeteci Burhan Can Terzi gözaltına alındı
Gazeteci Burhan Can Terzi, sosyal medya hesabından yaptığı Musiala transferi paylaşımı nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alındı.
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Gazeteci Burhan Can Terzi hakkında, Musiala transferi iddialarına ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Terzi, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.
Terzi'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.