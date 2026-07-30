Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçerek gazeteci Cem Küçük'ü gözaltına aldı.
ŞANTAJ VE YANILTICI BİLGİ YAYMA SUÇLAMASI
Başsavcılık, gazeteci Küçük hakkında dosya kapsamında iki ayrı iddiayı incelemeye aldı. Bu doğrultuda şüpheli hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından gözaltı kararı verildi ve yakalama işlemi gerçekleştirildi.
Gözaltına alınan gazetecinin İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.