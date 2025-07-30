Gazeteci Cem Küçük’ün babası Erdal Küçük fındık bahçesinde ölü bulundu

Zonguldak’ta gazeteci Cem Küçük’ün babası Erdal Küçük, fındık bahçesinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri Küçük’ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Gazeteci Cem Küçük’ün babası Erdal Küçük fındık bahçesinde ölü bulundu
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CEM KÜÇÜK’ÜN BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Gazeteci Cem Küçük’ün babası Erdal Küçük (74), Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde fındık bahçesinde ölü bulundu. Olay, Güney Mahallesi Güvercin Caddesi'nde meydana geldi.

Yakınlarının haber alamaması üzerine başlatılan arama sonucunda Erdal Küçük, fındık bahçesinde hareketsiz halde bulundu. Durumun sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, Erdal Küçük’ün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Erdal Küçük’ün cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Erdal Küçük’ün kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

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