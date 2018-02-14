Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Cemil Karanfil'in "kasten öldürme" suçundan müebbet, "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi

Başakşehir'de, kayınpederi Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldürdüğü, eşi Esma Karanfil'i de yaraladığı gerekçesiyle Cemil Karanfil'in yargılanmasına devam edildi.



Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Cemil Karanfil ile tarafların avukatları katıldı.

Katılanlar Esma Karanfil ile kardeşleri Sümeyye Orhan ve Mehmet Fatih Demirel'in avukatları Selçuk Kar ve Ayşe Ergül, gelen yazı cevaplarında, sanığın 112 acili aradığının yer aldığını belirterek, şu beyanda bulundu:

"Bu arama suç tamamlandıktan sonra olduğundan ceza hukuku anlamında faal nedamet oluşturmayacağı gibi indirim hükümlerinin uygulanmasının gerektiren bir eylem olarak da kabul edilemez. Fiil tamamlandıktan sonraki bu aramaların ceza hukuku bakımından sonuca etkili bir karşılığı bulunmadığını düşünüyoruz. Müvekkilimizin rızası dışında elinden alınan telefonunda inceleme yaptırılıp bilirkişiden çözüme ilişkin rapor alınmasını da hukuka aykırı bir delil olarak nitelendiriyoruz. Bu konuda savcılığa yaptığımız suç duyurusu üzerine soruşturma devam etmektedir. Müvekkilimin telefonunun iadesini istiyoruz. Dosya tamamlanmıştır. Sanığın cezalandırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz. Eylemin tasarlayarak olduğu, müvekkil yönünden hem tasarlama hem de eşe karşı olması nedeniyle iki nitelikli hal birleşmiştir."

Sanık avukatları Ali Kahraman ve İrfan Öge, HTS kayıtlarına göre, maktulun olay günü eşi ve kızlarıyla telefonda görüştüğünü ve mesajlaştığını belirterek, bu kayıtların çıkarılmasını talep etti.

Avukatlar, maktulun son görüşmesinin eşiyle olduğu dikkate alınarak, ailece alınan bir kararla sanıkla görüşmeye gitmesi hususunun açığa çıkarılması için maktulun kızı ve eşinin tanık olarak dinlenilmesini istedi.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Şevket Hazar, mağdur Esma Karanfil ile sanık Cemil Karanfil'in 9 yıllık evli olduklarını, olaydan önceki dönemlerde de aralarında aile içi anlaşmazlıklar bulunduğunu, bunların zaman zaman mahkemeye taşındığını, boşanmak için mahkemede devam eden davalarından vazgeçmeleri üzerine yeniden birlikte yaşamaya devam ettiklerini dile getirdi.

Savcı mütalaasında, çiftin aralarındaki anlaşmazlıkların aile fertlerini de ortak edecek şekilde sürdüğünü, olay günü maktul Kadir Demirel'in damadı olan sanıkla görüşmek için kızının evinde bir araya geldiğini, hep beraber görüşürken aralarında yine tartışma çıktığını ifade ederek, taraflar karşılıklı olarak anlaşmazlık konusunda farklı bilgiler ve iddialarda bulunmuşlarsa da temelinde eşler arası anlaşmazlık, mal paylaşımıyla ilgili tartışma bulunduğunu, aralarında daha önce boşanma isteğine dayalı ihtilaf olduğunu kaydetti.

Olay günü maktul ile sanığın karşılıklı konuştukları sırada tartışmanın büyüdüğü, sanığın ani bir kararla bıçakla odaya geri gelerek maktule 4 kez, mağdura da 1 kez vurarak Kadir Demirel'i vefatına, Esma Karanfil'in de ağır şekilde yaralanmasına sebebiyet verdiğini dile getiren savcı, sanığın eşini de öldürmek amacıyla hareket ettiğini, ancak amacına ulaşamadığını, eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığını vurguladı.

Savcı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanların hazırlaması için duruşmayı erteledi.



İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Başakşehir Yunus Emre Caddesi'ndeki kızı Esma Karanfil'in evine 29 Mayıs'ta giden gazeteci Kadir Demirel'in, damadı Cemil Karanfil ile tartıştığı, kavgaya dönen tartışmanın ardından Karanfil’in yanında bulundurduğu bıçakla kayınpederini öldürdüğü, araya giren eşi Esma Karanfil'i de bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtığı kaydediliyor.

Sanık Karanfil hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.