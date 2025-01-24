Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Erad, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ve medyadan bir yıldız, usta bir kalem daha kaydı. Kum saati durdu. İyi bir insan, iyi bir gazeteciyi, iyi bir Beşiktaşlı Deniz Arman’ı kaybettik."

DENİZ ARMAN HAYATINI KAYBETTİ

2 Mayıs 1961’de Ankara’da dünyaya gelen Deniz Arman, ailenin tek çocuğuydu. Dedeleri, 1800’lerin sonundaki Kırım göçüyle İstanbul’a yerleşmişti. Annesi Gülen Arman, babası ise gazeteci Ülkü Arman’dı.

İlkokul eğitimini Çankaya İlkokulu’nda aldıktan sonra TED Ankara Koleji’ni kazandı ve 1979 yılında buradan mezun oldu. ODTÜ’deki bir yıllık eğitimin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne yatay geçiş yaptı ve mezuniyet sonrası gazetecilik kariyerine Milliyet Gazetesi Ekonomi Servisi’nde adım attı.

Üniversite yıllarında Gırgır ve Fırt dergilerinde "espri düşünürlüğü" yaparak Oğuz Aral, Tekin Aral, Altan Erbulak ve Hasan Kaçan gibi isimlerle tanıştı.

1985’te Çetin Emeç yönetimindeki Milliyet Gazetesi’nde muhabir olarak başlayan Arman, Mehmet Ali Birand’ın yönettiği dış haberler servisinde görev aldı. 1992’de Show TV’de ve 32. Gün ekibinde çalışmaya başlayan Arman, ardından Star TV, Akşam Gazetesi, Habertürk, Vatan Gazetesi ve Kanal D gibi medya kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulundu.

1997’de Star TV’de haber müdürü olarak çalışırken, sunucunun ayrılmasıyla haber bültenlerini sunmaya başladı. 2012’de Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni olan Arman, 2014’te bu görevinden ayrıldı.

Deniz Arman, 1985 yılında üniversite yıllarında tanıştığı Bercis Gülerman ile evlendi ve çiftin Volga adında bir oğlu oldu.