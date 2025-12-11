Gazeteci Enver Aysever tutuklandı!

YouTube kanalı üzerinden yaptığı bir yayındaki açıklamaları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan gazeteci Enver Aysever hakkında mahkeme tutuklama kararı verdi.

Simge Sarıyar
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı!


Gazeteci Enver Aysever, sosyal medya platformu YouTube üzerinden gerçekleştirdiği bir programdaki ifadeleri nedeniyle başlatılan hukuki sürecin ardından tutuklandı.

Daha önce hakkındaki iddialar nedeniyle gözaltına alınan Aysever, Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasını takiben adliyeye sevk edilmişti.

Adliyedeki süreçte hakim karşısına çıkarılan gazeteci,"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla savcılık tarafından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

