Gazeteci Fatih Altaylı hakkında yeni soruşturma

Altaylı, 20 Haziran 2025 tarihinde sosyal medya hesaplarından paylaştığı video nedeniyle daha önce "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla tutuklanmıştı. YouTube kanalına erişim engeli getirilen gazeteci hakkında şimdi de Türk Ceza Kanunu’nun 207. maddesi kapsamında soruşturma yürütülüyor.

SORUŞTURMANIN AYRINTILARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı’nın sosyal medya hesabından yayınladığı videodaki ifadeleri gerekçe göstererek "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan resen soruşturma başlatmıştı. Çağlayan Adliyesi’nde verdiği ifadelerin ardından sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanma kararı verilmişti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Altaylı’nın YouTube kanalında yöneltilen bir soru üzerine, “Bu millet padişahını boğmuş bir millettir. Az buz değildir öldürülen, suikasta kurban giden Osmanlı padişahı…” şeklindeki ifadelerinin suç teşkil ettiği vurgulandı. Açıklamada, bu ifadelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik olduğu belirtildi.

Altaylı’nın tutuklanmasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına erişim engeli getirilmesi ve içeriklerin yayından kaldırılması kararını verdi.