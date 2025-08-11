Gazeteci Fatih Altaylı hakkında yeni soruşturma

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında "yanıltıcı bilgiyi yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni bir soruşturma başlatıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında yeni soruşturma
Yayınlanma:

Altaylı, 20 Haziran 2025 tarihinde sosyal medya hesaplarından paylaştığı video nedeniyle daha önce "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla tutuklanmıştı. YouTube kanalına erişim engeli getirilen gazeteci hakkında şimdi de Türk Ceza Kanunu’nun 207. maddesi kapsamında soruşturma yürütülüyor.

SORUŞTURMANIN AYRINTILARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı’nın sosyal medya hesabından yayınladığı videodaki ifadeleri gerekçe göstererek "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan resen soruşturma başlatmıştı. Çağlayan Adliyesi’nde verdiği ifadelerin ardından sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanma kararı verilmişti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Altaylı’nın YouTube kanalında yöneltilen bir soru üzerine, “Bu millet padişahını boğmuş bir millettir. Az buz değildir öldürülen, suikasta kurban giden Osmanlı padişahı…” şeklindeki ifadelerinin suç teşkil ettiği vurgulandı. Açıklamada, bu ifadelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik olduğu belirtildi.

Altaylı’nın tutuklanmasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına erişim engeli getirilmesi ve içeriklerin yayından kaldırılması kararını verdi.

AFAD ve Kandilli 11 Ağustos deprem listesi: Türkiye’de nerede deprem oldu?AFAD ve Kandilli 11 Ağustos deprem listesi: Türkiye’de nerede deprem oldu?Yurt
fatih altaylı soruşturma
Günün Manşetleri
Şehit Bülbül, vefatının 8. yılında mezarı başında anıldı
Sazan sarmalıyla dolandırıcılık
İsrail Ordusu gazeteci çadırını vurdu
Bakan Tunç’tan “Aile arabuluculuk” açıklaması
Marmara’ya nefes veren proje
44 ilde dev operasyon!
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın hayatını kaybetti
Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Vatan Partisi’nden Maduro’ya destek
4 şehirde denize girmek yasaklandı!
Çok Okunanlar
Motorine indirim! İşte 11 Ağustos il il güncel akaryakıt fiyatları Motorine indirim! İşte 11 Ağustos il il güncel akaryakıt fiyatları
Altın rekora koşuyor! 11 Ağustos güncel altın fiyatları Altın rekora koşuyor! 11 Ağustos güncel altın fiyatları
Meteorolojiden açıklama: Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden açıklama: Bugün hava nasıl olacak?
Ankara sabaha depremle uyandı! İşte AFAD ve Kandilli verileri Ankara sabaha depremle uyandı! İşte AFAD ve Kandilli verileri
AFAD duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha AFAD duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha