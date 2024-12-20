Gazeteci Fatih Altaylı'ya hapis cezası

Fatih Altaylı "halkı kin veya düşmanlığa tahrik etmek" suçundan yargılandığı davada 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Altaylı hakkında yurt dışına çıkış yasağı da getirildi. Altaylı hem Filistin hem de Irak’ın kuzeyinde şehit olan 12 kahraman askerimiz için yürüyen vatandaşlara hakaret etmişti.

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Gazeteci Fatih Altaylı'ya hapis cezası
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Gazeteci Fatih Altaylı, "halkı kin veya düşmanlığa tahrik etmek" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Fatih Altaylı, geçen yıl hem Filistin hem de Irak’ın kuzeyinde şehit olan 12 kahraman askerimiz için yürüyen vatandaşlara hakaret etmişti. Altaylı hakkında suç duyurusu yapılmıştı.

Fatih Altaylı hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Altaylı, hakim karşısına çıkmış, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylemişti.

İstanbul 72'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını yineledi. Fatih Altaylı'nın cezalandırılmasını ve adli kontrol kararı verilmesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, Fatih Altaylı'nın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçunu işlediğini belirtti, 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca Altaylı hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.

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