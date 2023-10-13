Gazeteci Halil Nebiler BM'ye Sinirlendi! Cam Masayı Kırdı!

Ulusal Kanal ekranlarında yayınlanan Halil Nebiler'in sunduğu Televizyon Gazetesi programında, Gazeteci Nebiler Birleşmiş Milletler'in iki yüzlü politikalarını eleştirdi.

Gazeteci Halil Nebiler BM'ye Sinirlendi! Cam Masayı Kırdı!
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Gazeteci Halil Nebiler Televizyon Gazetesi Ulusal canlı yayınında Birleşmiş Milletlerin İkiyüzlü İsrail ve Filistin politikasına sinirlendi ve cam masayı kırdı.

Ne Olmuştu

İsrail Sağlık Bakanı Arbel, saldırı düzenlerken yaralanan Filistinlileri tedavi etmeyeceklerini açıkladı. 

Yedioth Aharonoth gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanı Arbel, dün Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yazdığı mektubunda, saldırılarda yaralanan Hamaslıların devlet hastanelerinde tedavilerinin durdurulması emrini verdiğini açıkladı.

# israil # filistin # gazze # Birleşmiş milletler
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