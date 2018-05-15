İzmir’in işgali sırasında düşmana ilk kurşunu atan şehit gazeteci Hasan Tahsin, Konak’ta İlk Kurşun Anıtı önünde anıldı

İzmir’in işgali sırasında düşmana ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin, şehit edilişinin 99. yılında Konak’taki İlk Kurşun Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.



Konak Meydanı'ndaki İlk Kurşun Anıtı önündeki törende, saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okundu.



Anıta çelenk bırakan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Hasan Tahsin'in düşmana attığı ilk kurşunun Türk ulusunun özgürlük sembolü olduğunu belirtti.



Milli mücadelenin yaşandığı tarihlerin çok iyi bilinmesi gerektiğine dikkati çeken Dikmen, "Bizler Hasan Tahsin'in ruhu yaşatamaya devam edeceğiz. Hasan Tahsin sadece gazetecilerin değil tüm İzmir'in, Türkiye'nin gururudur." dedi.